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    Денісова попросила в директора ФСБ Росії дозволу відвідати українських моряків

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    Омбудсмен Людмила Денісова - Денісова попросила в директора ФСБ Росії дозволу відвідати українських моряків
    Омбудсмен Людмила Денісова

    Омбудсмен хоче найближчим часом відвідати українських моряків у місцях їх утримання

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до директора Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії Олександра Бортнікова з проханням надати можливість відвідати українських моряків.

    Про це Денісова написала у Facebook

    Як зазначається у повідомленні,українським законодавством на омбудсмена покладається здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод громадян України, незалежно від їхнього місця перебування. 

    «З урахуванням зазначеного і враховуючи численні звернення сімей військовослужбовців, які надійшли на мою адресу, щодо долі полонених, стану їхнього здоров'я та умов утримання, прошу Вас надати мені можливість найближчим часом відвідати українських моряків у місцях їх утримання», - йдеться у тексті звернення. 

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    Аналогічне звернення Денісова направила на ім'я Уповноваженого з прав людини Російської Федерації Тетяни Москалькової.

    Нагадаємо, півсотні адвокатів в РФ готові захищати полонених українських моряків.

    Як відомо, Україна вимагає від РФ пустити консула до полонених моряків.

    Раніше повідомлялося, що кримські татари привезли українцям передачі, які збирали в Криму з 27 листопада.

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