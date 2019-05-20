Порошенко звільнив Марчука з Мінської групи



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Євген Марчук представляв Україну в безпековій групі ТКГ

Президент призначив Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі 22 листопада 2018 року

Президент Петро Порошенко звільнив представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Євгена Марчука.

Відповідне розпорядження чинного глави держави підписане 19 травня.

«Звільнити Марчука Євгена Кириловича від виконання обов'язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях», - йдеться в розпорядженні.

Відповідно пропонується визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 Розпорядження президента України від 21 листопада 2018 року «Про представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях».

Як відомо, президент Петро Порошенко призначив Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі 22 листопада 2018 року після того, як з цієї посади пішов Леонід Кучма.

До цього Марчук представляв Україну в безпековій групі ТКГ.

Нагадаємо, 16 травня представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

Як відомо, термін президентських повноважень Порошенка завершується 20 травня - у день інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.