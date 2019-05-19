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    Марчук залишає Мінську групу

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    Євген Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі у Мінську - Марчук залишає Мінську групу
    Євген Марчук представляв Україну в Тристоронній контактній групі у Мінську

    Марчук припинив свою «чотирирічну волонтерську діяльність» у Мінському процесі

    Представник України в Тристоронній контактній групі у Мінську Євген Марчук завершив свою діяльність у Мінському процесі.

    Про це він повідомив у неділю ввечері у Facebook.

    «Друзі, маю повідомити вам новину. Сьогодні, 19 травня 2019, я зупинив свою чотирирічну волонтерську діяльність у Мінському процесі», - написав Марчук.

    Як відомо, президент Петро Порошенко призначив Марчука представником України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі 22 листопада 2018 року після того, як з цієї посади пішов Леонід Кучма.

    До цього Марчук представляв Україну в безпековій групі ТКГ.

    Нагадаємо, 16 травня представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

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