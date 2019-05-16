Геращенко йде з «мінської групи»



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Геращенко поінформувала, що сьогодні написала заяву з проханням про звільнення

Геращенко подякувала президенту Порошенку за честь працювати в його команді і запевнила, що допомагатиме новій владі

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала заяву про звільнення з посади уповноваженого президента України з мирного врегулювання та представника України в гуманітарній підгрупі в Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна.

«Зараз йдуть дебати про перезавантаження мінських груп. Я хочу проінформувати вас, що я сьогодні написала заяву як уповноважений президента Петра Порошенка з мирного врегулювання ситуації на Донбасі і представник України в гуманітарній підгрупі з проханням звільнити мене від цих посад. Я подякувала президенту Порошенку за цю високу честь працювати в його команді», - заявила Геращенко.

При цьому нардеп запевнила, що буде допомагати новій владі сприяти вирішенню тих питань, які будуть стояти в форматі «мінських груп».

«Ми залишаємося відкритими для нової влади для того, щоб сприяти вирішенню тих питань, які будуть стояти в форматі «мінських груп», але очевидно, що повинно відбутися перезавантаження», - додала вона.

Нагадаємо, 17 червня 2014 року указом президента України Петра Порошенка Геращенко була призначена уповноваженим президента України щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.