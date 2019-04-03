Зеленський назвав умови дебатів з Порошенко – на НСК «Олімпійському» і після медекспертизи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з діючим президентом

Кандидат в президенти Володимир Зеленський прийняв виклик свого опонента Петра Порошенка стосовно проведення теледебатів. Відеоролік з відповідною заявою Зеленського розміщенний на Facebook-сторінці «Зе!Команда Зеленського».

«Звертаюсь до Петра Порошенка. Ви кличете мене на дебати, мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні! Я – це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик», - говорить Зеленський на відео.

При цьому він озвучив умови проведення цих дебатів:

- захід має пройти на НСК «Олімпійський»

- мають право бути присутніми всі журналісти (про те, хто матиме право задавати питання, не говориться)

- усі телеканали матимуть право вести трансляцію

- кандидати повинні пройти медичне обстеження, щоб «довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів».

«В знак поваги як мінімум до третини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля чи Коломойського, не з ватніком, не з малоросом, не з бидлом, не з клоуном, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським», - додав ще одну вимогу Зеленський.

На відповідь він дав Порошенку 24 години.

«ДумайТе», - закінчив свою заяву Зеленський.

Нагадаємо, за увесь час виборчої кампанії Зеленський уникав живого спілкування з журналістами. Його показували тільки на дружньому «1+1».

В березні в Раді зареєстрували законопроект, в якому вводиться вимога обов’язкових дебатів між кандидатами перед повторним голосуванням.