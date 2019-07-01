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    Портнов анонсує, ДБР виконує: на телеканалі «Прямий» проводяться слідчі дії

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    Портнов анонсує, ДБР виконує: на телеканалі «Прямий» проводяться слідчі дії

    Всі слідчі дії в кримінальному провадженні проводяться виключно в межах чинного законодавства, заявили в ДБР

    Державним бюро розслідувань 1 липня проводяться слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий».

    Про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

    В Державному бюро розслідувань зазначили, що конкретизація слідчих дій «наразі неможлива, зважаючи на таємницю досудового розслідування».

    «Наголошуємо, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні проводяться виключно в межах чинного законодавства», - заявили в ДБР.

    Раніше заявник у справі щодо можливих зловживань п'ятого президента Петра Порошенка під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий» - колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив, що на телеканалі «Прямий» відбувається «санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізацію акцій телеканалу через кіпрську компанію».

    У Держреєстрі судових рішень є рішення Печерського райсуду від 19 червня про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі клопотання слідчого управління організації досудових розслідувань ДБР.

    «Надати... тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їхніх оригіналів, що перебувають у володінні Печерської районної в м. Києві адміністрації... установчих та реєстраційних документів ТОВ «Телеканал «Прямий», - йдеться у рішенні суду.

    Слід зауважити, що раніше речниця ДБР Анжеліка Іванова заявила, що слідчі Державного бюро розслідувань 1 липня не проводили обшуки на телеканалі «Прямий».

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