У Держбюро розслідувань кажуть, що не проводили обшуки на «Прямому»



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Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки, - речниця ДБР

Про обшуки на телеканалі «Прямий» повідомив колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов

Слідчі Державного бюро розслідувань не проводили обшуки на телеканалі «Прямий».

Про це повідомила речниця ДБР Анжеліка Іванова, пише «Укрінформ».

«Слідчі ДБР не проводять там сьогодні виїмку документів та обшуки», - сказала вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Держбюро розслідувань прийшло на телеканал Порошенка за заявою Портнова. Слідчі дії проводилися у рамках розслідування можливих зловживань п'ятого президента Петра Порошенка під час купівлі-продажу телеканалу.

Заявник у цій справі - колишній заступник голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов у Facebook повідомив, що на телеканалі «Прямий» «зараз відбувається санкціонована судом виїмка документів у справі про відмивання коштів та легалізацію акцій телеканалу через кіпрську компанію».

В той же час ведучий «Прямого» Тарас Березовець заперечує це.

«Хлопці, не ведіться на фейк. Ніякої виїмки документів на Прямому ДБР не проводить. Але на канал йде цілеспрямована атака з боку Офісу президента і його голови Андрія Богдана», - написав він в Facebook.

Офіційним власником телеканалу «Прямий» вважається Володимир Макеєнко. «Прямий» почав мовлення влітку 2017 року. У грудні 2017 року серед власників цього медіа з’явилась кіпрська компанія Parlimo Trading Limited, яка пов’язана з «Українською національною лотереєю» та оточенням українського президента.

24 червня 2019 повідомлялось, що Петро Порошенко готовий купити телеканал у Макеєнка, якщо в того виникнуть проблеми. Перед цим ходили чутки, що Віктор Медведчук планує придбати «Прямий».