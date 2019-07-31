Портнов фігурує в справі про держзраду



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Андрій Портнов

СБУ в Криму проводить розслідування, в рамках якого перевіряє причетність Портнова до окупації Криму

Головне управління Служби безпеки України в Криму проводить розслідування справи про держзраду, в рамках якої перевіряє причетність екс-заступник глави адміністрації президента Андрія Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Херсонського міського суду.

Згідно з текстом документа, СБУ звернула увагу на публікацію у ЗМІ під назвою «Проект постанови ВР АРК під час початку окупації готував Портнов».

Слідчий по справі просив суд надати Головному управлінню СБУ в Криму дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозаписи телефонної розмови радника президента Росії Путіна Сергія Глазьєва і ймовірно голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова, яка відбулася 1 березня 2014 року і в якій згадували Портнова.

СБУ просила Військову прокуратуру надати копії аудіозаписів переговорів Глазьєва з іншими особами, а також копії інших матеріалів, які можуть підтвердити, або спростувати причетність Портнова до скоєння кримінальних злочинів. Однак, військова прокуратура заявила, що розслідування радника Путіна зупинено у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного, а дані про проведені слідчі дії і їх результати до завершення досудового розслідування є засекреченими документами.

В результаті слідчий СБУ звернувся в суд. Суд задовольнив клопотання і надав тимчасовий доступ до матеріалів виробництва Головної військової прокуратури. Постанова діє до 26 серпня і оскарженню не підлягає.

Раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура України повторно викликала на допит колишнього заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова по справі про вбивства на Майдані під час Революції гідності.