Порошенко розкритикував Бюро розслідувань через просочування інформації



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П'ятий президент України Петро Порошенко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

П'ятий президент України: Мене здивувало, що у нас кожен крок, який захищений законом щодо таємниці слідства, розкривається

Лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України (2014-2019 рр.) Петро Порошенко відкидає всі звинувачення з боку екс-заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова і заявляє, що той має доступ до матеріалів досудового розслідування, які здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань, через главу ДБР Романа Трубу та керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

«Мене здивувало, що у нас кожен крок, який захищений законом щодо таємниці слідства, розкривається - у тому числі і дата допиту, і запрошення, і прізвище, і слідчий, і справа, по якій людину викликають на допит», - сказав Порошенко в інтерв'ю «Українській правді», оприлюдненому в ніч на вівторок.

«Мені вчора (у ДБР, - ред.) чітко наголосили, що... вони проводять службове розслідування вже місяць, бо вони не знають, яким чином це до пана Портнова потрапляє. Я сказав: «Ваш директор має доступ?». Він каже: «Так, має». Я йому кажу: «Це незаконно». Але пан директор пе»ає це пану Богдану, з яким вони постійно спілкуються. А пан Богдан пе»ає це пану Портнову», - додав він.

На запитання, чи стверджує він це, політик сказав: «Я маю цю інформацію». «Я вважаю, що саме такий є спосіб витоку інформації. Я вважаю, що це нічого спільного з незалежним і об'єктивним розслідуванням не має», - наголосив Порошенко.

При цьому він зазначив, що «все, що каже Андрій Портнов, - це є нісенітниця», а також знову заявив, що не отримував ніяких повісток від ДБР на допит. «Єдині дивні заяви, які ми бачили, - це заяви пана Труби, який взагалі не має права втручатися в слідство. Я це розцінюю як абсолютну позицію упе»женості людини, яка ставиться необ'єктивно до слідства», - сказав політик.

На його думку, якісний склад ДБР не відповідає тим вимогам, які на сьогодні ставить пе» ним суспільство. «Бо на сьогодні, на жаль... керівництво ДБР має такі точки, на які Офіс президента може натиснути... Наприклад, підозра в тому, що пан Труба підлягає люстрації. Так само, як і Богдан», - додав Порошенко.