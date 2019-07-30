Держбюро розслідувань викликало Порошенка на допит 12 серпня



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Порошенка чекають на допиті о 09:30

Повістка Порошенку вже відправлена

Держбюро розслідувань знову викликає п’ятого президента Петра Порошенка на допит на 12 серпня.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Викликали на 12 серпня», - сказав він.

За словами джерела, Порошенка чекають на допиті о 09:30.

Повістка йому вже відправлена.

Як відомо, Порошенко прокоментував ситуацію, яка склалася останнім часом із так званими викликами на допит до Державного бюро розслідувань. Сам Порошенко вважає, що відбувається «дивна ситуація», адже він стверджує, що жодної повістки від ДБР, запрошення по жодній з адрес — службовій, домашній він не отримував. Порошенко додав, що дізнавався про існування цих повісток, але їх йому таки з Бюро не направляли.

Порошенко відкидає всі звинувачення з боку екс-заступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова і заявляє, що той має доступ до матеріалів досудового розслідування, які здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань через главу ДБР Романа Трубу та керівника Офісу президента України Андрія Богдана.