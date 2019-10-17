Портнов погрожував прокурору Божку: чому ДБР «поховало» справу



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Невдоволення Портнова викликало те, що прокурор Божко тривалий час відмовлявся закривати кримінальне провадження проти нього

Божко написав заяву в ГПУ про те, що йому погрожують

Прокурор ГПУ Олександр Божко подав заяву до Генпрокуратури щодо погроз йому від ексглави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова через відмову Божка закрити кримінальне провадження проти Портнова. Справу пізніше передали до Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Прямий».

17 вересня в інтернеті з’явилася переписка, в якій Портнов погрожував прокурору Божку, який вів проти нього справу. Відповідні СМС-повідомлення з телефону Божка оприлюднив у своєму блозі журналіст-розслідувач Андрій Дзиндзя.

Невдоволення Портнова викликало те, що прокурор тривалий час відмовлявся закривати кримінальне провадження проти нього. У підсумку справа була закрита прокурором лише на початку вересня.

«Доброго дня. Бачу, ви надто активний. Виховні заходи доведеться здійснити. Ще раз почую ваше прізвище, буду перетворювати в шматок гівна. З повагою, Портнов», – йшлося у повідомленні.

«Зважаючи на побоювання за безпеку своєї родини, скажу так, що номер телефону, з якого дійсно надійшли погрози мені та що є в засобах масової інформації, надійшли з номеру телефону, який, відповідно до ЗМІ, наприклад, сайт «Миротворець», персональна сторінка Андрія Володимировича Портнова, згідно інформації на цих зокрема сайтах, – то користувався цим телефоном Портнов Андрій Володимирович. Можливо, і на даний час користується», - прокоментував прокурор ГПУ Олександр Божко.

Божко написав заяву в ГПУ про те, що йому погрожують. Справу передали в Державне бюро розслідувань. І ДБР начебто почало розслідувати погрози Портнова на адресу прокурора Божка.

В тому, що справа похована, не сумнівається депутат восьмого скликання Тетяна Чорновол, пояснюючи це тим, що для того, щоб почати досудове розслідування, в Портнова щонайменше мали б вилучити телефон, з якого він, імовірно, надсилав погрози. За процедурою, на це спочатку потрібен дозвіл суду. Якби такий існував, рішення залишалося б в Єдиному реєстрі судових рішень, але воно відсутнє.

«Так як він з’явився в Україні, слідство повинно було, як мінімум, викликати його для дачі свідчень. І вони повинні були зразу вилучити мобільні телефони, які були тоді при Портнові, щоб зробити тоді перевірку того, чи надходили з його телефону ці СМСки, чи ні. Для того вони повинні були отримати рішення суду, яке дозволяє їм це зробити. Тобто не було даного рішення суду. Ніяких обшуків в нього не проводилося. Тобто це означає, що слідство просто не робить ті кроки. Які просто мусило б зробити. Натомість з’явилася справа проти самого Олександра Божка. Портнов вирішив помститися і засадити неслухняного прокурора до в’язниці», - прокоментувала Чорновол.

«У мене є інформація, що зараз на підписі у генпрокурора лежить підозра прокурору Генеральної прокуратури, такому собі Олександру Божку. Чим цей Божко мене зацікавив і зацікавила кримінальна справа проти нього? Тим, що Божко – це той прокурор, який розслідував справи Портнова попередні п’ять років. Він був прокурором в цілих трьох справах. Що абсолютно унікально, Портнов зараз мстить навіть прокурору, який його навіть не посадив» - додала нардеп.

Цікаво, що в’язницею Портнов погрожував Божку в цій самій переписці, справа щодо якої, можливо, вже похована. А от досудове розслідування проти самого Божка – в активній фазі. Його вже допитували. На допиті був присутній сам Портнов та його одіозний адвокат Таранов.

«Я думаю, що потрібно виходити саме зі змісту самих погроз. Оскільки, якщо подивитися погрози від 3 квітня, то там було сказано, що мені потрібно збиратись потихеньку до в’язниці», - сказав Божко.

Цікаво, що прокурор Божко розслідував справу прем’єр-міністра України часів Януковича – Миколи Азарова. Справа готова до передачі в суд. Суть справи – за версією слідства, Азаров отримав хабар у розмірі 17 мільйонів євро від Андрія Клюєва. За це призначив Клюєва першим віцепрем’єр-міністром України.

В рамках цієї справи прокурор Божко в серпні поточного року арештував нерухомість і рахунки Азарова. Після цього Божка відсторонили від справи. Нардеп Тетяна Чорновол припускає, що справа Портнова проти Божка та відсторонення останнього від досудового розслідування по Азарову – складові одного ланцюга, де єдиним знаменником є теперішній голова Офісу президента України Андрій Богдан, який раніше працював в уряді Азарова та є другом Андрія Портнова.

«В часи Януковича Богдан і Азаров були дуже близькі. І я зараз вважаю, що Азаров просто дзвонить Богдану і каже: «Ти зараз впливовий в Україні. Ну зроби щось. Тому що, як це так, що зараз ваша влада, а активізувалося розслідування по моїй справі, і якраз в серпні місяці арештовані мої активи». Тому я вважаю, що це відбувається саме таким чином. Богдан, отримавши цей дзвінок від Азарова, жаліється Портнову, своєму партнеру, і Портнов каже: «Так це ж той, хто проти мене справу розслідував. Зараз ми йому покажемо», - розповіла Чорновол.

Якою буде подальша доля прокурора Олександра Божка – покаже час.