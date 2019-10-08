У Вакарчука обурені тим, що Портнов виконує обов’язки прессекретаря ДБР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Портнов

Ярослав Юрчишин: Незалежно від оцінки персони Пашинського, важливо довести суспільству, що у викритті справи та його арешті немає політичної компоненти

У партії «Голос» обурені тим, що Андрій Портнов виконує обов’язки прессекретаря Державного бюро розслідувань. Про це у коментарі «Главкому» розказав заступник голови партії Ярослав Юрчишин.

«Не варто забувати, що функції пресслужби ДБР постійно виконує Андрій Портнов, анонсуючи відкриття справ чи навіть судові засідання. Тому, незалежно від оцінки персони Пашинського, важливо довести суспільству, що у викритті справи та його арешті немає політичної компоненти. Це завдання судової системи. Те, що рішення буде оскаржено в апеляції, сумніві немає», - наголосив депутат.

Як раніше Юрчишин повідомив у коментарі «Главкому», ситуація навколо Державного бюро розслідувань дуже неоднозначна. «Є всі підстави вважати, що керівництво цього органу намагається всіляко вислужитися перед новою владою, відкриваючи безліч політично вмотивованих справ, як то проти Андрія Парубія за події 2 травня в Одесі. А фракція «Слуги народу» вносить закон про реформу ДБР, яка не передбачає зміни керівника. Ми, як фракція «Голос», зареєстрували альтернативний закон, який дозволить обирати керівника ДБР неупереджено, щоб ним стала політично незалежна і професійна персона», - наголосив депутат.

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

При цьому варто зазначити, що Портнов часто першим повідомляє про всі дії Державного бюро розслідувань. Цікаво також те, що Портнов заздалегідь анонсував рішення Печерського суду щодо взяття під варту екснардепа Пашинського.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.