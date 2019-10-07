Пашинський назвав свій арешт політичним переслідуванням: керує процесом Портнов



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Сергія Пашинського у справі про стрілянину взяли під варту на два місяці

Пашинський зазначив, що те, що відбулося сьогодні в Печерському суді - відверта фальсифікація правди

Екснардеп від «Народного фронту» Сергій Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови АП Януковича Андрія Портнова.

Про це Пашинський написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Пашинського взяли під варту без права звільнення з-під арешту під заставу.

«Не маючи жодного доказу, жодної справи, жодних свідчень щодо моєї причетності до «корупції», яку так рекламували, сьогодні мене арештували за самооборону та захист честі своєї дружини. Відоме печерське кривосуддя тріумфує - керує процесом Андрій Портнов», - написав Пашинський.

Він зазначив, що те, що відбулося сьогодні в Печерському суді - відверта фальсифікація правди.

«Слідство повністю підтвердило мої покази, я пройшов поліграф, пройшов всі слідчі експерименти. Кримінальний елемент, який образив мою дружину і розбив мені голову пляшкою, відмовився проходити поліграф і постійно змінював покази. Я не залишив країну, хоча депутатський імунітет втратив ще у серпні. Те, що відбулося сьогодні в Печерському суді - відверта фальсифікація правди. Я буду боротися з портновими-януковичами і надалі. Правда переможе», - підкреслив екснардеп.

Як відомо, прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину з участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.