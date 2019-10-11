Портнов «наїхав» на нового генпрокурора: пророкує коротку кар'єру



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Андрій Портнов

Портнов вимагає закрити справи проти Лукаш і Гужви

Колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов «наїхав» на нового генпрокурора Руслана Рябошапку.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, звернувшись до глави ГПУ.

Портнов звинуватив Рябошапку в тому, що Генпрокуратура України під його керівництвом «розвалилася».

«Шановний пане прокуроре, я відводжу вам дуже коротку кар'єру», – написав Портнов.

«По-перше, ви не відповідаєте займаній посаді, а по-друге, ви стали порохоботом, що озирається по сторонах, за місяць розвалили прокуратуру і повністю злили справи попереднього політичного режиму», – продовжив він.

Портнов наголосив, що Рябошапці «не потрібно ховатися за підлеглими», оскільки, за словами юриста, саме генеральний прокурор «санкціонував нову підозру... за повністю сфальсифікованою справою» ексміністру юстиції часів Януковича Олені Лукаш.

«Ми вам із цього приводу гідно відповімо», – підсумував він.

У наступному своєму пості Портнов знову звернувся до Рябошапки, зажадавши від нього закриття кримінальних проваджень проти головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужви.

«У вас немає часу, ворушіться швидше», – написав колишній заступник голови адміністрації Януковича.

Напередодні Сергій Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

При цьому варто зазначити, що Портнов часто першим повідомляє про всі дії Державного бюро розслідувань. Цікаво також те, що Портнов заздалегідь анонсував рішення Печерського суду щодо взяття під варту екснардепа Пашинського.

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