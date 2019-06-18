Єфремов не зможе піти в Раду у списку «Опоблоку», - ЦВК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексрегіонал Олександр Єфремов вже три роки перебуває під вартою

У ЦВК зазначили, що будь-які зміни у виборчому списку, схвалені з'їздами партій після 10 червня неможливі

«Опозиційний блок» не може включити до свого списку на дострокових виборах у парламент ексрегіонала Олександра Єфремова, бо це забороняє законодавство.

Про це заявив заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко.

Він нагадав, що закон «Про вибори народних депутатів України» дозволяє виключати кандидатів зі списку, ухваленому на з’їзді, але не дозволяє включати нових вже після встановленої дати, в цьому випадку — після 10 червня.

У зв’язку з цим «Опоблок» не зможе включити Єфремова, який вже третій рік перебуває під вартою за підозрою у посяганні на територіальну цілісність України».

Раніше народний депутат, лідер партії «Наші» Євгеній Мураєв заявив, що Єфремова включать у першу десятку списку «Опоблоку».

Раніше повідомлялося, що політичні партії «Опозиційний блок», Партія миру та розвитку, «Наші», «Відродження» і «Довіряй справам» домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, 6 червня відбувся з’їзд«Опозиційної платформи - За життя», на котрому визначились з виборчим списком партії.

Як повідомлялося, кримінальне провадження щодо Олександра Єфремова розглядається у Старобільському районному суді Луганської області, до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

У справі №426/4/17 відносно Єфремова Старобільський райсуд вже допитав як свідків колишнього заступника голови СБУ, екс-голову Луганської облдержадміністрації та лідера Радикальної партії, народного депутата Олега Ляшка.

Влітку 2018 року суд дозволив заочне розслідування щодо спільників Єфремова.

Джерело: РБК-Україна