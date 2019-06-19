Суд продовжив арешт колишньому регіоналу Єфремову



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Олександр Єфремов

Єфремов залишатиметься під вартою до 17 серпня

Старобільський районний суд Луганської області продовжив запобіжний захід ексголові парламентської фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.

Про це 19 червня повідомляється на сторінці Генеральної прокуратури України у соцмережі Facebook.

«Старобільським районним судом Луганської області продовжено запобіжний захід (тримання під вартою) обвинуваченому О.Єфремову ще на два місяці до 17.08.2019 включно», - заявили в ГПУ.

Раніше народний депутат, лідер партії «Наші» Євгеній Мураєв повідомив, що Єфремова включать у першу десятку списку «Опоблоку». Мураєв назвав Єфремова людиною, яка «вже протягом трьох років перебуває в місцях позбавлення волі за абсолютно надуманими обвинуваченнями, які не мають доказової бази».

У свою чергу заступник голови Центрвиборчкому Євген Радченко заявив, що «Опозиційний блок» не може включити до свого списку на дострокових виборах у парламент ексрегіонала Олександра Єфремова, бо це забороняє законодавство.

Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.