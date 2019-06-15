Опоблок включив заарештованого Єфремова у першу десятку виборчого списку



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Ексрегіонал Олександр Єфремов вже три роки перебуває під вартою

Єфремов піде на вибори під 10 номером у списку партії

Політична партія «Опозиційний блок» включила до свого виборчого списку колишнього голову парламентської фракції «Партія регіонів» Олександра Єфремова, який наразі перебуває зараз під вартою.

Про це у п’ятницю ввечері заявив нардеп Євген Мураєв в ефірі «ТРК Україна».

За словами Мураєва, Єфремов піде на вибори під 10 номером у списку партії.

Нардеп назвав Єфремова людиною, яка «вже протягом трьох років перебуває в місцях позбавлення волі за абсолютно надуманими обвинуваченнями, які не мають доказової бази».

«Я дуже сподіваюся, що це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч іншомислячих, які перебувають у місцях позбавлення волі через режим Порошенка. Я б хотів, щоб на це звернув увагу Зеленський і все-таки звільнив цих людей», – заявив Мураєв.

Як відомо, раніше першу десятку Опоблоку замикав Володимир Пилипенко - екс-депутат Верховної ради (соратник колишнього заступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова).

За словами Мураєва, Пилипенко потрапив у скандал і тому вирішив не йти на вибори.

Раніше повідомлялося, що політичні партії «Опозиційний блок», Партія миру та розвитку, «Наші», «Відродження» і «Довіряй справам» домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.

Нагадаємо, 6 червня відбувся з’їзд«Опозиційної платформи - За життя», на котрому визначились з виборчим списком партії.

Як повідомлялося, кримінальне провадження щодо Олександра Єфремова розглядається у Старобільському районному суді Луганської області, до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

У справі №426/4/17 відносно Єфремова Старобільський райсуд вже допитав як свідків колишнього заступника голови СБУ, екс-голову Луганської облдержадміністрації та лідера Радикальної партії, народного депутата Олега Ляшка.

Влітку 2018 року суд дозволив заочне розслідування щодо спільників Єфремова.