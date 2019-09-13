Посадовці міськради Дніпра підозрюються у розкраданні 29,5 млн: подробиці резонансної справи



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У справі щодо розкрадання бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту в Дніпрі - семеро підозрюваних

У Дніпрі посадовці міської ради та підприємства-підрядника підозрюються у розкраданні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту.

Про це 13 вересня повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що в рамках кримінального провадження за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України) правоохоронними органами проведено ряд обшуків у приміщеннях Дніпровської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю, яке здійснювало капітальний ремонту Нового мосту у м. Дніпро.

«Встановлено коло підозрюваних у скоєнні вказаного злочину, а саме: заступник міського голови, двоє начальників управлінь міської ради, особа, яка здійснює технічний нагляд, а також засновник, директор та начальник дільниці підприємства-підрядника», - повідомили в прокуратурі.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2018-2019 рр. переможцем тендерів на проведення капітального ремонту Нового мосту у Дніпрі на суму понад 376 млн грн було визнано ТОВ «Підприємство МАСТ-БУД». Проте під час виконання ремонтних робіт підприємство допустило ряд порушень.

«Так, за результатами комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та судово-економічної експертизи, зразки бетону, відібрані на мосту, не відповідають класу бетону, зазначеному в проектній документації, встановлені металоконструкції також не відповідають проекту, крім того, завищена вартість будівельних матеріалів», - зазначили в прокуратурі.

Повідомляється, що завідомо неправдиві відомості щодо фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості у подальшому були внесені до актів виконаних робіт та підписані посадовцями міської ради.

«Таким чином, вступивши у злочинну змову, посадовці Дніпровської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю спричинили державі збитки у розмірі 29,5 млн грн. Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - заявили в прокуратурі.

Заступник начальника Управління захисту економіки в області Володимир Лавренчук зазначив, що наразі слідчі дії тривають, будуть проводитись додаткові експертизи та встановлюватись причетність до вказаного злочину інших осіб.

Раніше ЗМІ повідомили, що 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці проводять масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів.

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді, які проходять у п’ятницю, можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів».

Філатов додав, що в суботу, 14 вересня, очікується візит до Дніпра президента Володимира Зеленського на День міста.

До слова, мер Дніпра Борис Філатов та президент Володимир Зеленський, який 12 липня перебував із візитом у місті, побилися об заклад під час відвідин Нового мосту, що з'єднує правий та лівий береги ріки Дніпро. Філатов пообіцяв, що ремонт мосту повністю закінчать до Дня міста, 14 вересня.