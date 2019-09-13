ЗМІ: у мерії Дніпра обшуки, заступнику Філатова повідомили про підозру



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Обшуки проводять в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на «капітальному ремонті» Центрального мосту

13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці проводять масштабні обшуки.

Про це повідомляє «Дніпроград» з посиланням на власні джерела.

Наразі відомо, що сьогоднішні обшуки - наймасштабніші за часи правління команди Бориса Філатова. Обшуки проводять в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на «капітальному ремонті» Центрального мосту.

За інформацією джерела заступнику Філатова Михайлу Лисенку правоохоронці повідомили про підозру.

Також відомо, що правоохоронців намагалися не пускати в деякі частини будівлі міської ради.

Зазначимо, 10 вересня мер Дніпра заявив, що Коломойський намагається захопити владу в місті. «Ігор Коломойський і його фінансова група сконцентрувалися на завданні рейдерського захоплення влади. Для цього зараз готується громадська думка в Дніпрі. Багато хто дивився ефір на «1 + 1«. Це чистої води «геббельсовщина». Так, робота мера пов’язана з брудом, брудом з каналізації, а не таким. Вони навіть знімали підставних городян», – сказав чиновник.

Раніше комунальні служби Дніпра відкрили Новий міст для безкоштовних автобусів.

Як повідомлялось, 12 липня президент Володимир Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці. Якщо споруду не добудують у зазначений термін, мер має піти з посади.

Центральний (Новий) міст - автомобільний міст, що зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста (вулицю Коцюбинського і Слобожанський проспект). Відкритий 5 листопада 1966 року; його довжина становить 1478 м, ширина - 21 м.

У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Під час ремонтних робіт неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що порушено щонайменше сім кримінальних справ, які пов'язані з цим мостом.



