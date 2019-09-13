Мер Дніпра прокоментував обшуки в міськраді



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Філатов повідомив, що в суботу очікується візит до Дніпра президента Володимира Зеленського на День міста

«Правоохоронці були в мерії. Поводилися коректно», - написав у соцмережі Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що обшуки у міській раді, які проходять у п’ятницю, можуть бути «політичним замовленням нечистоплотних олігархів».

Про це він написав 13 вересня у Facebook.

«Правоохоронці були в мерії. Поводилися коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро», - зазначив Філатов.

Він додав, що в суботу очікується візит до Дніпра президента Володимира Зеленського на День міста.

До слова, мер Дніпра Борис Філатов та президент Володимир Зеленський, який 12 липня перебував із візитом у місті, побилися об заклад під час відвідин Нового мосту, що з'єднує правий та лівий береги ріки Дніпро. Філатов пообіцяв, що ремонт мосту повністю закінчать до Дня міста, 14 вересня.

Раніше ЗМІ повідомили, що 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці проводять масштабні обшуки в рамках розслідування щодо розкрадання бюджетних коштів, в тому числі й на капітальному ремонті Центрального мосту.

За інформацією джерела, заступнику Філатова Михайлу Лисенку правоохоронці повідомили про підозру.