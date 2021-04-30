Посадовці «Укргазвидобування» вкрали скрапленого газу на 4 млн (фото)

За попередніми оцінками, дії посадовців завдали збитків державі на понад 4 млн грн

Правоохоронці затримали ділків «на гарячому» під час завантаження двох автоцистерн

На Полтавщині Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання чиновниками скрапленого газу держпідприємства АТ «Укргазвидобування». За попередніми оцінками, дії посадовців завдали збитків державі на понад 4 млн грн.

За даними досудового слідства, товариство реалізовувало продукцію комерційним структурам, які перемагали у тендерах. Оперативники спецслужби встановили, що посадовці «Укргазвидобування» завантажували ємності комерсантів на 4-6 тонн більше, ніж офіційно придбаної продукції. Для прикриття оборудки організатори підробляли офіційну документацію держструктури.

Потім бізнесмени нелегально перепродавали паливо на АЗС у кількох областях України. За попередніми даними, лише за перший квартал 2021 року через корупційну схему організатори оборудок викрали майже 200 тонн скрапленого газу на загальну суму майже 4 млн грн.

Правоохоронці затримали ділків «на гарячому» під час завантаження двох автоцистерн на об’єкті АТ «Укргазвидобування». У ході проведення слідчих дій на робочому місці та у місцях проживання посадовців товариства вилучено:

понад 2,2 млн грн готівки;

обладнання для «зливу» скрапленого газу;

чорнову документацію щодо незаконно реалізованої продукції;

вантажні транспортні засоби;

50 тонн скрапленого газу.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами їх проведення причетним особам планується пред’явити підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України.

Операція проводилась спільно з Полтавською обласною прокуратурою, СУ ГУНП у Полтавській області за сприяння працівників безпеки ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та Управління поліції охорони у Полтавській області.