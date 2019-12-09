Посадовця митниці на Херсонщині СБУ затримала на хабарах



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Фото: пресцентр СБУ

Для реалізації «тіньової» схеми чиновник, який є керівником спільної міжвідомчої групи з протидії мінімізації митних платежів в регіоні, намагався впливати на представників інших контролюючих органів

Служба безпеки України затримала на систематичному одержанні неправомірної вигоди начальника одного з підрозділів митниці Державної фіскальної служби у Херсонській області, АР Крим та Севастополя. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував системний механізм вимагання грошей з комерсантів.

За різні суми «винагороди» він гарантував підприємцям сприяння у незаконному зменшенні встановлених митних зборів.

Зловмисник також обіцяв не створювати штучних перешкод під час митного оформлення товарів.

До протиправної діяльності керівник підрозділу залучив своїх підлеглих.

Для реалізації «тіньової» схеми чиновник, який є керівником спільної міжвідомчої групи з протидії мінімізації митних платежів в регіоні, намагався впливати на представників інших контролюючих органів.

Правоохоронці затримали зловмисника поблизу робочого місця після одержання чергової суми неправомірної вигоди.

Наразі фігуранту справи здійснено повідомлення про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.