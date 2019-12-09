Дві будівлі заводу «Маяк» переписали на приватні структури, - Найєм



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Зараз на все майно «Маяка» судом накладено арешт

Дві будівлі заводу «Маяк» (Київ) було незаконно переписано на приватні структури. Про це заступник генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм написав у Facebook.

«Вчора ми дізналися, що за місяць до нашого приходу до держконцерну вкрали дві будівлі. Буквально. Внесли зміни до реєстру і переписали на приватні структури.

Йдеться про дві будівлі заводу «Маяк», одну з яких колишній заступник директора заводу Юрій Лошаков намагався продати за ціною в чотири рази нижчою від оціночної», - написав він.

За його словами, у рамках справи відбулося затримання при спробі отримати хабар у розмірі $2 млн.

Зараз на все майно «Маяка» судом накладено арешт.

«А вчора ми отримали витяг з реєстру на цю ж будівлю, і виявилося, що поки СБУ затримувала шулерів, у систему було внесено зміни. Тепер будівля належить не заводу, а якомусь ТОВ «Геулла». Акт передачі квадратних метрів було підписано при тому ж самому Юрію Лошакові», - написав Найєм.

Також Найєм додав, що на момент внесення змін до системи реєстратор Олексій Прошкін не мав права доступу до реєстру, його повноваження було анульовано рішенням відповідного департаменту Міністерства юстиції.

Як повідомлялось, Голосіївський суд Києва наклав арешт на цілісний майновий комплекс заводу «Маяк».

Служба безпеки України затримала колишнього заступника генерального директора заводу «Маяк», який входить до державного концерну «Укроборонпром», при отриманні хабара в розмірі $200 тис.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила колишнього посадовця одного з оборонних заводів концерну «Укроборонпром», який намагався заробити на продажі державного майна $2,5 мільйони доларів США.