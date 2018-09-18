Посла Ізраїлю викликали до Лаврова через збиття Іл-20 у Сирії



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Офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що Іл-20 підставили під удар ізраїльські літаки

Посла Ізраїлю Гаррі Корена викликали в МЗС Росії у зв'язку з ситуацією навколо збитого в Сирії російського літака-розвідника Іл-20.

Про це повідомили у вівторок, 18 вересня, в МЗС РФ.

«У зв'язку із ситуацією, що склалася, в МЗС викликали посла Ізраїлю», - заявили журналістам у Лаврова.

Нагадаємо, російський літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем системою ППО Сирії С-200 в ніч на 18 вересня. Офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що літак підставили під удар ізраїльські літаки.

У результаті загинули 15 російських військових. У міноборони РФ заявили, що розцінюють дії Ізраїлю як ворожі і залишають за собою право на адекватну відповідь.

Джерело: Интерфакс