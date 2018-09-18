  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Посла Ізраїлю викликали до Лаврова через збиття Іл-20 у Сирії

    • Розсилка
    Посла Ізраїлю викликали до Лаврова через збиття Іл-20 у Сирії

    Офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що Іл-20 підставили під удар ізраїльські літаки

    Посла Ізраїлю Гаррі Корена викликали в МЗС Росії у зв'язку з ситуацією навколо збитого в Сирії російського літака-розвідника Іл-20.

    Про це повідомили у вівторок, 18 вересня, в МЗС РФ.

    «У зв'язку із ситуацією, що склалася, в МЗС викликали посла Ізраїлю», - заявили журналістам у Лаврова.

    Нагадаємо, російський літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем системою ППО Сирії С-200 в ніч на 18 вересня. Офіційний представник міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що літак підставили під удар ізраїльські літаки.

    У результаті загинули 15 російських військових. У міноборони РФ заявили, що розцінюють дії Ізраїлю як ворожі і залишають за собою право на адекватну відповідь.

    Джерело: Интерфакс

    Читайте також
    Росія Сирія Ізраїль авіакатастрофа армія Міноборони РФ літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ