Москва звинуватила Ізраїль у збитті російського літака у Сирії



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Як стверджують у Міноборони РФ - загинуло 15 російських військових

Міністерство оборони Росії звинуватило Ізраїль у збитті російського військового літака Іл-20 біля берегів Сирії. Унаслідок авіакатастрофи загинули 15 російських військових.

Про це заявив офіційний представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков, передає інформаційне агентство «Интерфакс».

Конашенков визнав, що літак збили зенітні комплекси союзної Сирії, проте «підставили його під удар літаки Ізраїлю».

«Прикриваючись російським літаком, ізраїльські льотчики підставили його під вогонь протиповітряної оборони Сирії», — заявив представник Міноборони Росії та додав, що збили літак ракетою комплексу С-200.

У Росії заявили, що залишають за собою право на «адекватні дії у відповідь». У посольстві Ізраїлю в Росії відмовилися коментувати журналістам заяви Міноборони РФ про причетність до збиття літака.

Пізно ввечері 17 вересня російський військовий літак Іл-20 з 14 військовими на борту зник над Середземним морем в 35 кілометрах від узбережжя Сирії. Джерела каналу CNN у Пентагоні додали, що Іл-20 збили саме з тих зенітних установок, які свого часу РФ продала Сирії.

Французька армія у свою чергу заперечує будь-яку причетність до удару по російському літаку-розвіднику Іл-20 у Сирії.