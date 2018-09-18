Збиття Іл-20 у Сирії: росіяни знайшли фрагменти тіл, кажуть про 15 загиблих



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У посольстві Ізраїлю в Москві відмовилися коментувати звинувачення Міноборони РФ

Російські військові знайшли місце падіння літака Іл-20 в Середземному морі, фрагменти тіл екіпажу підняли на кораблі ВМФ РФ.

Про це повідомили в Міноборони РФ, пише ТАСС.

«В операції з пошуку членів екіпажу російського літака Іл-20, який зазнав аварії біля берегів Латакії, беруть участь вісім кораблів, катерів і суден забезпечення ВМФ Росії. На даний момент виявлено місце падіння літака за 27 км на захід від населеного пункту Баніяс (провінція Латакія)» , - повідомили у військовому відомстві.

На борти російських кораблів підняли фрагменти тіл екіпажу і особисті речі, а також уламки літака. 15 російських військових загинули, пише Interfax.ru.

Російський військовий літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем зенітним ракетним комплексом С-200, що належить сирійській системі ППО, заявив офіційний представник Міноборони РФ.

Крім того у Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

У посольстві Ізраїлю в Москві відмовилися коментувати звинувачення Міноборони РФ про причетність країни до загибелі російських військових в Сирії.

«Без коментарів», - сказали у дипломатичній місії.

Пізно ввечері 17 вересня російський військовий літак Іл-20 з 14 військовими на борту зник над Середземним морем в 35 кілометрах від узбережжя Сирії. Джерела каналу CNN у Пентагоні додали, що Іл-20 збили саме з тих зенітних установок, які свого часу РФ продала Сирії.

Французька армія у свою чергу заперечує будь-яку причетність до удару по російському літаку-розвіднику Іл-20 у Сирії.