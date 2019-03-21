Посла Росії в Чехії викликали через «квартирний скандал» у Празі



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Російський дипломат зустрінеться із заступником голови МЗС Чехії Мартіном Смолкою

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки 21 березня викликало посла Росії в Чехії Александра Змеєвського через скандал із квартирами у Празі.

Про це пише Denik.cz.

Російський дипломат зустрінеться із заступником голови відомства Мартіном Смолкою, який відповідає за юридичні та консульські питання, і вже третій тиждень займається розглядом скандалу, пов'язаного з орендою росіянами квартир у Празі.

Раніше чеські ЗМІ повідомили про те, що російське посольство в Празі отримує прибуток від оренди сотень квартир у районі Праги 6, призначених для російських дипломатів. Квартири здають в оренду людям без контракту, і вони сплачують оренду готівкою безпосередньо в посольство Росії.

В МЗС Чехії підтвердили, що квартири в чотирьох будинках належать чеській державі і надані російському посольству для її дипломатів на невизначений період часу до падіння комунізму 1989 року.

Джерело: Європейська правда