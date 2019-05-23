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    Посол Британії в Україні потролила Зеленського

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    <p>Зеленський на iForum сказав, що &laquo;стapушкa Бpитaнія зовсім нeдaвнo пpoжилa тиждень бeз вугілля&raquo;. Посол відповіла йому картинкою у&nbsp;Twitter&nbsp;</p> - Посол Британії в Україні потролила Зеленського

    Зеленський на iForum сказав, що «стapушкa Бpитaнія зовсім нeдaвнo пpoжилa тиждень бeз вугілля». Посол відповіла йому картинкою у Twitter 

    Фото: Twitter Джудіт Гоф

    Посол Джудіт Гоф опублікувала в Twitter картинку із своїм фото та запитанням: «Старушка?»

    Президент України Володимир Зеленський під час виступу на iForum 23 травня назвав Велику Британію «старушкою» і отримав відповідь від британського посла в Україні.

    Зеленський, який говорив на форумі переважно російською мовою, сказав, що «стapушкa Бpитaнія зовсім нeдaвнo пpoжилa тиждень бeз вугілля».

    «Це унікальна подія. Вперше з 1882 року. Зa двa роки дo цього вoни зробили експеримент і добу пpoжили бeз вугілля. Бpитaнці показують, що вecь світ відходить від вугілля. У ниx Poттepдaм-, у нac Poттepдaм+», - заявив Зеленський, якого цитує ВВС Україна.

    Після цього посол Британії в Україні Джудіт Гоф опублікувала  в Twitter картинку із своїм фото та запитанням: «Старушка?».

    Нагадаємо, Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів iForum 2019 з доповіддю «Гарант Інновацій: створюємо майбутнє разом».

    Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн-проект «Ліфт», який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізації держави.

    Джерело: Європейська правда

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