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    Посол розповів, як главу МЗС Австралії переплутали з її колегою із Австрії

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    Посол розповів, як главу МЗС Австралії переплутали з її колегою із Австрії

    Щерба нагадав, що Австрія і Австралія – «це різні країни»

    Посол України в Австрії Олександр Щерба звернувся до українців із проханням не плутати цю країну з Австралією.

    Про це він написав у своєму Twitter в четвер, 30 серпня.

    За словами посла, за час перебування у Києві йому тричі повідомили про відставку міністра закордонних справ Австрії та один раз попросили прокоментувати це на камеру.

    «Друзі, ще раз нагадую: Австрія і Австралія – це різні країни», - підкреслив Щерба.

    Як відомо, 26 серпня голова МЗС Австралії Джулі Бішоп оголосила про свою відставку. Вона очолювала міністерство з вересня 2013 року, ставши першою жінкою на цій посаді. 

    Голова МЗС Австрії Карін Кнайссль нещодавно відгуляла весілля, де станцювала з президентом РФ Путіним, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.

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