Посол розповів, як главу МЗС Австралії переплутали з її колегою із Австрії



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Щерба нагадав, що Австрія і Австралія – «це різні країни»

Посол України в Австрії Олександр Щерба звернувся до українців із проханням не плутати цю країну з Австралією.

Про це він написав у своєму Twitter в четвер, 30 серпня.

За словами посла, за час перебування у Києві йому тричі повідомили про відставку міністра закордонних справ Австрії та один раз попросили прокоментувати це на камеру.

«Друзі, ще раз нагадую: Австрія і Австралія – це різні країни», - підкреслив Щерба.

Поки був у Києві, мені тричі повідомили про відставку міністра закордонних справ Австрії та один раз попросили прокоментувати це на камеру.

Друзі, ще раз нагадую: АВСТРІЯ І АВСТРАЛІЯ - ЦЕ РІЗНІ КРАЇНИ! pic.twitter.com/hIKmuldsou — olexander scherba (@olex_scherba) 30 августа 2018 г.

Як відомо, 26 серпня голова МЗС Австралії Джулі Бішоп оголосила про свою відставку. Вона очолювала міністерство з вересня 2013 року, ставши першою жінкою на цій посаді.

Голова МЗС Австрії Карін Кнайссль нещодавно відгуляла весілля, де станцювала з президентом РФ Путіним, викликавши хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо Росії.