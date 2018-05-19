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    Посольство: попередньо, українців немає серед жертв стрілянини в Техасі

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    Стрілянина в школі міста Санта Фе забрала 10 життів
    Стрілянина в школі міста Санта Фе забрала 10 життів

    Посольство України в США перебуває на зв’язку з правоохоронними органами штату Техас

    За попередньою інформацію, українських громадян немає серед загиблих чи поранених внаслідок стрілянини в школі міста Санта Фе, штат Техас.

    Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства України у США.

    «Наразі, на місці трагічних подій ведуться оперативні слідчі дії. Посольство України в США перебуває на зв’язку з правоохоронними органами штату Техас та перевіряють інформацію щодо українців серед загиблих та постраждалих», - йдеться у повідомленні.

    За попередньою інформацією посольства, українців серед загиблих чи поранених немає.

    Нагадаємо, у середній школі техаського міста Санта-Фе сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 10 людей, щонайменше 12 учнів госпіталізували.

    Згодом в середній школі Санта-Фе знайшли вибухівку.

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