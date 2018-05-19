Посольство: попередньо, українців немає серед жертв стрілянини в Техасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стрілянина в школі міста Санта Фе забрала 10 життів

Посольство України в США перебуває на зв’язку з правоохоронними органами штату Техас

За попередньою інформацію, українських громадян немає серед загиблих чи поранених внаслідок стрілянини в школі міста Санта Фе, штат Техас.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства України у США.

«Наразі, на місці трагічних подій ведуться оперативні слідчі дії. Посольство України в США перебуває на зв’язку з правоохоронними органами штату Техас та перевіряють інформацію щодо українців серед загиблих та постраждалих», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією посольства, українців серед загиблих чи поранених немає.

Нагадаємо, у середній школі техаського міста Санта-Фе сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 10 людей, щонайменше 12 учнів госпіталізували.

Згодом в середній школі Санта-Фе знайшли вибухівку.