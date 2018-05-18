У школі в Техасі, де сталася стрілянина, знайшли вибухівку
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За словами шерифа вдалось затримати другого стрілка
В середній школі міста Санта-Фе, що в Техасі, де сталась стрілянина, знайшли вибухівку.
Про це повідомляє АР.
За словами шерифа, у школі знайшли «різні вибухові пристрої».
Також за словами шерифа вдалось затримати другого стрілка. Зараз з'ясовують мотиви нападу.
Повідомляється, що не менше 12 учнів госпіталізували.
School district: Possible explosives found at Texas high school after shooting, officers working to render them safe. https://t.co/ASMOfY89nw— The Associated Press (@AP) 18 травня 2018 р.
Нагадаємо, у середній школі техаського міста Санта-Фе сталася стрілянина, внаслідок якої загинули вісім людей.