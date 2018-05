У школі в Техасі, де сталася стрілянина, знайшли вибухівку

За словами шерифа вдалось затримати другого стрілка

В середній школі міста Санта-Фе, що в Техасі, де сталась стрілянина, знайшли вибухівку.

Про це повідомляє АР.

За словами шерифа, у школі знайшли «різні вибухові пристрої».

Також за словами шерифа вдалось затримати другого стрілка. Зараз з'ясовують мотиви нападу.

Повідомляється, що не менше 12 учнів госпіталізували.

School district: Possible explosives found at Texas high school after shooting, officers working to render them safe. https://t.co/ASMOfY89nw