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    У школі в Техасі, де сталася стрілянина, знайшли вибухівку

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    За словами шерифа вдалось затримати другого стрілка

    В середній школі міста Санта-Фе, що в Техасі, де сталась стрілянина, знайшли вибухівку.

    Про це повідомляє АР.

    За словами шерифа, у школі знайшли «різні вибухові пристрої».

    Також за словами шерифа вдалось затримати другого стрілка. Зараз з'ясовують мотиви нападу. 

    Повідомляється, що не менше 12 учнів госпіталізували.

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