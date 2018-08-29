Постпред України при ООН: переговори Волкера і Суркова – «на межі смерті»



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Курт Волкер та Владислав Сурков

На думку Єльченка, якщо шість-сім зустрічей між Волкером і Сурковим не приносять результату, то «щось треба міняти»

У переговорах спецпредставника США з питань України Курта Волкера та помічника президента РФ Владислава Суркова щодо миротворців на Донбасі немає єдності та прогресу.

Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на прес-конференції у Києві.

«Усе, що відбувається, має початися у межах рішень Нормандської групи. Ми домовилися з Францією і Німеччиною, що ми з будь-яким рішенням виходимо спільно. Не можуть бути різні пропозиції від нас і, скажімо, США. Але єдності і прогресу там (у питанні миротворців — ред.) немає. А прогрес цього також залежить від треку Сурков-Волкер (Владислав Сурков - помічник президента РФ; Курт Волкер - спецпредставник США з питань України), який видається «на грані смерті». Вони з січня не збиралися. Рішення не ухвалювалися» - розповів Єльченко.

За його словами Волкер, готовий працювати, але ця затримка показує, що Росія не готова.

«Якщо шість-сім зустрічей без результату - щось треба міняти. Я не можу зазирнути в душу Суркову, але поки там не почнеться реальна робота, то мало що можемо ми. Президент України каже, чим швидше місія ООН буде на Донбасі, тим більше шансів, що не будуть гинути люди. Навіть якщо вона не буде швидкою — це результат. Та треба пам’ятати, що від рішення ООН до розгортання мінімум півроку треба. Кількість миротворців - я це не скажу, це визначають військові», - наголосив Єльченко.

«Всі червоні лінії, які ми ніколи не перейдемо, актуальні. Перше - це розгортання місії ООН не лише вздовж лінії розведення, як хоче РФ, а по всій лінії кордону майже 450 кілометрів. Друге - неприйнятність участі військового персоналу РФ, або персоналу країн ОДБ (країн колективного договору). Повернення Україні контролю над кордоном, але лише потім вибори» - заявив він.

Він також розповів про пропозицію привезти на Донбас кілька делегацій постійних представників в ООН чи експертів.

«Побувавши на Донбасі в Авдіївці з делегацією послів, я на свої очі побачив, нам треба більше поважних гостей туди возити і показувати. Сидіти за столом на Радбезі й обговорювати — не так ефективно. «Поїдь і подивись на реальність», чим більше партнерів побачать, тим зрозуміють ліпше, чому Україна наполягає на такому мандаті» - додав постпред.

Як відомо, 24 -27 вересня готується візит президента України Петра Порошенка на Генеральну Асамблею ООН у США, де розглядатимуть питання ухвалення рішення щодо миротворчої місії на Донбасі під егідою ООН.

Нагадаємо, нещодавно Волкер заявив, що реакція країн Заходу на зазіхання Росії на східні території України стала неочікуваною для Кремля.

Також Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ.

Джерело: Громадське