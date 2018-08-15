Волкер заявив, що Захід здивував Путіна

Волкер вважає, що країни Заходу зрозуміли, що не можуть більше ігнорувати російську агресію

Реакція країн Заходу на зазіхання Росії на східні території України стала неочікуваною для Кремля.

Таку думку висловив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, повідомляє «Голос Америки».

За його словами, президент Росії Володимир Путін очікував, що реакція заходу на його дії в Україні буде незначною.

«У випадку з Кримом він правий – не було значної реакції. Були певні санкції, але в них не було багато сили. Тільки коли російська окупація торкнулась східної України – Захід пішов далі і почав діяти. Змінилось і ставлення багатьох країн західної Європи до Росії», – роз’яснив Волкер

Спецпредставник вважає, що країни Заходу зрозуміли, що не можуть більше ігнорувати російську агресію і мають протидіяти їй.

На його думку, Росія починає розуміти, що не можна бути імперією і мати гарні стосунки з сусідами одночасно.

«Якщо Росія окуповує українську територію та анексує Крим, то ми маємо говорити: «Ні, це не працює, у вас нічого не вийде успішно. Результатом будуть санкції, ізоляція з боку США та Європейського Союзу. Це вплине на російські інтереси. Ви просто не можете продовжувати цього робити»,– сказав Волкер.

Він додав, що наступним кроком після таких заяв, має стати пошук рішення, як Росія може прийти до миру та розуміння з незалежною Україною.

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