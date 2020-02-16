Потяг Запоріжжя – Київ загорівся під час руху



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Займання сталося в локомотиві

Пасажирський потяг Запоріжжя – Київ загорівся під час руху. До столиці лишалося менше півсотні кілометрів, коли з локомотива повалив дим.

Потяг зупинили на станції Трипілля і викликали рятувальників.

Пасажири не постраждали, але через тривалу зупинку люди запізнювалися на літаки.

Очевидці повідомляють, що таксі у містечку на Київщині заледве вистачило на всіх охочих. За поїздку до столиці водії правили від 400 до 800 гривень.

Нагадаємо, на Миколаївщині горів пасажирський потяг.

Джерело: ТСН