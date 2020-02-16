Потяг Запоріжжя – Київ загорівся під час руху
Займання сталося в локомотивіПасажирський потяг Запоріжжя – Київ загорівся під час руху. До столиці лишалося менше півсотні кілометрів, коли з локомотива повалив дим.
Потяг зупинили на станції Трипілля і викликали рятувальників.
Пасажири не постраждали, але через тривалу зупинку люди запізнювалися на літаки.
Очевидці повідомляють, що таксі у містечку на Київщині заледве вистачило на всіх охочих. За поїздку до столиці водії правили від 400 до 800 гривень.
Нагадаємо, на Миколаївщині горів пасажирський потяг.
Джерело: ТСН