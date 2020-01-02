  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Миколаївщині горів пасажирський потяг (фото)

    • Розсилка
    Загорання сталося у тепловозі потягу - На Миколаївщині горів пасажирський потяг (фото)
    Загорання сталося у тепловозі потягу
    Фото: ДСНС

    Рятувальники ліквідували пожежу в тепловозі

    Сьогодні, 2 січня, об 11:36 надійшло повідомлення про займання тепловоза пасажирського потягу «Харків-Херсон» поблизу станції Любине у Снігурівському районі Миколаївської області.

    На виклик прибули вогнеборці 24-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та місцева пожежна охорона «Первомайське». З’ясовано, що машиніст, його помічник та провідники намагались загасити займання вогнегасниками, але не вдалось. Про це повідомляє пресслужба рятувальників Миколаївщини.

    О 12:00 вогнеборці локалізували пожежу, о 12:35 ліквідували на площі 10 кв. м.

    Причина загорання — замкнення високовольтної камери секції Б тепловоза 2Т10УТ0070.

    Тепловоз відчепили від вагонів потягу та відігнали на безпечну відстань.

    Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Миколаївщині горів пасажирський потяг (фото)
    На Миколаївщині горів пасажирський потяг (фото)
    На Миколаївщині горів пасажирський потяг (фото)
    На Миколаївщині горів пасажирський потяг (фото)
    На Миколаївщині горів пасажирський потяг (фото)

    Як повідомлялося, упродовж першого дня нового 2020 року в Україні на пожежах загинули 15 громадян. Ще семеро українців 1 січня отримали травми різного ступеню тяжкості. 

    пожежа ДСНС Миколаївщина потяг рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ