На Миколаївщині горів пасажирський потяг (фото)



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Загорання сталося у тепловозі потягу Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в тепловозі

Сьогодні, 2 січня, об 11:36 надійшло повідомлення про займання тепловоза пасажирського потягу «Харків-Херсон» поблизу станції Любине у Снігурівському районі Миколаївської області.

На виклик прибули вогнеборці 24-ї державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та місцева пожежна охорона «Первомайське». З’ясовано, що машиніст, його помічник та провідники намагались загасити займання вогнегасниками, але не вдалось. Про це повідомляє пресслужба рятувальників Миколаївщини.

О 12:00 вогнеборці локалізували пожежу, о 12:35 ліквідували на площі 10 кв. м.

Причина загорання — замкнення високовольтної камери секції Б тепловоза 2Т10УТ0070.

Тепловоз відчепили від вагонів потягу та відігнали на безпечну відстань.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, упродовж першого дня нового 2020 року в Україні на пожежах загинули 15 громадян. Ще семеро українців 1 січня отримали травми різного ступеню тяжкості.