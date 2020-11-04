Повернення Марківа: нацгвардієць розповів про свої плани на майбутнє

Віталій Марків, який провів понад три роки за ґратами в Італії через сфабриковану проти нього справу про вбивство італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році, розповів про те, чим планується займатися в майбутньому.

«Головним моїм планом є нарешті провести час з дружиною. Нагадаю, три роки, чотири місяці та два дні я не бачив дружину. Я сьогодні вперше її обійняв… фізично», – зазначив Марків.

Також він розповів, що протягом останніх шести місяців він мав лише одну розмову з дружиною за допомогою відеозв'язку, яка тривала 10-15 хвилин.

«Плани на майбутнє – це поки сім'я та родина», – наголосив він.

Марків додав, що й надалі планує служити у лавах Національної гвардії України.

«Цей день для мене особисто надзвичайна подія. Можливо, це найважливіша моя особиста перемога. Я собі дав обіцянку вистояти до кінця не тільки заради себе, а й заради усіх тих героїв, які віддали свої життя і які до сьогодні боряться за суверенність і незалежність нашої країни. Ми довели, що лише спільними зусиллями можна побороти. Справедливість є. Правда існує і вона завжди перемагає. Тож моя задача — це продовження служби у лавах Нацгвардії України» — сказав Марків після повернення в Україну з ув'язнення в Італії.