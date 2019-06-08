Повернення Росії у ПАРЄ стане моральною капітуляцією Ради Європи, - Климпуш-Цинцадзе



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Віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе Фото: УНІАН

Іванна Климпуш-Цинцадзе: Закликаю наших надійних друзів з Литви, Польщі та інших країн об’єднати зусилля задля протидії подібному сценарію

Велике занепокоєння викликають події у Парламентській асамблеї Ради Європи, де під прикриттям «риторики діалогу» ведеться цинічна діяльність з повернення російської делегації у ПАРЄ при повному нехтуванні Росією резолюціями та цінностями організації. Про це сказала віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на засіданні Х Сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща «Безпека ― розвиток ― демократія. Сильні разом», що відбулося у Києві, повідомляє Урядовий портал.

«Повернення Росії в ПАРЄ стане моральною капітуляцією Ради Європи. Наприкінці червня Асамблея розглядатиме резолюцію, яка може зняти санкції з РФ. Закликаю наших надійних друзів з Литви, Польщі та інших країн об’єднати зусилля задля протидії подібному сценарію», – підкреслила представниця українського уряду.

Під час свого виступу віцепрем’єр подякувала литовським і польським парламентарям за незмінну й послідовну позицію у протидії імперським амбіціям Кремля, невизнання російської окупації українського Криму і частини Донбасу.

«Польща та Литва завжди були надійними адвокатами європейської та євроатлантичної інтеграції України. Ми розраховуємо на ваш потужний голос і надалі. Європейське майбутнє України є гарантією безпеки та стабільності в регіоні», – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що Кремль не робить жодних кроків для деескалації ситуації на окупованому сході України. Навпаки - кількість обстрілів зростає. Дії агресора підривають мінський процес і мирне врегулювання конфлікту. У цих умовах необхідна чітка, консолідована та тверда позиція Європейського Союзу та країн-членів НАТО.

Також вона додала, що одним із ключових питань євроатлантичної безпеки є стабільність у Чорному та Азовському морях. «Рівно два тижні тому Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити наших громадян та повернути українські кораблі. Розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів у продовженні тиску на Росію для виконання рішення суду», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Збільшення присутності кораблів НАТО у Чорноморському регіоні вже стало стримуючим фактором для Росії. Як позитивний сигнал ми сприймаємо зростання уваги держав-членів НАТО до загроз у Чорному морі й усвідомлення необхідності подальших скоординованих дій, зокрема, з Грузією та Україною, наголосила віцепрем’єр.

«Україна вже є важливим елементом євроатлантичної безпеки і готова до тіснішої співпраці з партнерами. Наша безпека – це безпека Європи. На жаль, змушена констатувати, що відповідь ЄС на ситуацію у Чорноморському регіоні наразі є недостатньою», – підсумувала урядовець.

Як повідомлялось, голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає 2025 і 2027 роки вікном можливостей для вступу України в ЄС.