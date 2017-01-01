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    Повінь у Шрі-Ланці: МЗС перевіряє інформацію про загиблого українця

    На острові пошкоджено близько 20 тис. будинків, переважно в західних і південних берегових районах
    У Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію про загиблого внаслідок шторму в Шрі-Ланці українця. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. «Ми перевіряємо інформацію, дано доручення консулу України в Індії. Інформацію уточнюємо, коли отримаємо –
    • Сьогодні, 15:03
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    На острові пошкоджено близько 20 тис. будинків, переважно в західних і південних берегових районах

    У Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію про загиблого внаслідок шторму в Шрі-Ланці українця. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

    «Ми перевіряємо інформацію, дано доручення консулу України в Індії. Інформацію уточнюємо, коли отримаємо – повідомимо», - сказав Кирилич.

    Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що внаслідок шторму «Окхі» в Шрі-Ланці загинуло 26 людей, серед яких один українець.

    Зазначалось, що українця під час повені змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле.

    Джерело: УНН

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