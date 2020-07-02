Командування Повітряних сил заявило про обшуки у трьох ракетних бригадах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Командування Повітряних сил ЗСУ заявило про обшуки в одній із військових частин у Хмельницькому Фото: Командування Повітряних сил

Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів

Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками у три зенітні ракетні бригади Повітряних сил та вилучають обладнання, яке забезпечує систему протиповітряної оборони країни.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби командування Повітряних сил ЗСУ.

«До Дня зенітних ракетних військ, яке відзначатимемо завтра, 3 липня, Державне бюро розслідувань робить черговий «подарунок» захисникам неба. Так, 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький. На підставі ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію. Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, як наголоси в пресслужбі, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише «про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів».

В командуванні зазначили, що такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).

«Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання «Кавказ-2020», де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі», - наголошують в командуванні.

В пресслужбі також повідомили, що надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Створений запас НВЧ приладів, у разі виходу з ладу ЗРК, дозволяє швидко відновити їх боєздатність. Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки, що прикриває повітряний простір та важливі стратегічні об’єкти держави.

«Ніхто не перешкоджає неупередженому розслідуванню справи, водночас закликаємо усі правові інстанції приймати виважені рішення, які б не суперечили національним інтересам держави», - закликали в Командуванні Повітряних сил України.