ДБР знову приходило в Музей Гончара: директор попросив документи - слідчі втекли



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Сьогодні представники Державного бюро розслідувань знову намагалися зайти у приміщення музею, - Гончар

Директор музею зазначив, що представники ДБР приїхали без квитків і без документів - тому, побачивши громадських активістів і адвокатів п‘ятого президента, поспішно покинули територію музею

До Музею Гончара, де сьогодні офіційно відкрилася виставка картин з родинної колекції Петра і Марини Порошенків, знову навідалися представники ДБР. Про це повідомив директор музею Петро Гончар. Про це йдеться на сторінці «Європейської солідарності» у Facebook.

Директор музею зазначив, що представники ДБР приїхали без квитків і без документів - тому, побачивши громадських активістів і адвокатів п‘ятого президента, поспішно покинули територію музею.

Він розповів, що сьогодні представники Державного бюро розслідувань знову намагалися зайти у приміщення музею. Він зауважив, що звернувся до ДБРівців з проханням продемонструвати юридичні документи та назвати причини для їхнього візиту.

«Не зрозуміло, чому вони в цей час прийшли. А не прийшли, коли була пресконференція. Мабуть, вони прекрасно знали, що сьогодні відбувалося», - також зазначив Петро Гончар.

«Вони вже були позавчора і коли побачили, що тут є журналісти – втекли з двору», - зазначив Петро Гончар.

Він висловив думку, що якби дії ДБР були законні, представники бюро не втікали так швидко. Петро Гончар зазначив, що силовики своіми недолугими діями все ж таки зробили музею непогану рекламу.

Блогерка Марія Мадзігон вела пряму трансляцію з території музею. Вона також нагадала, що силовики приїжджали до Музею Гончара вже не вперше. «Вони побачили адвокатів, побачили директора, побачили журналістів і просто втекли. Сіли в автівку і поїхали».

Активістка також додала, що сьогодні з групою слідчих був той самий слідчий, який під час штурму Музею показував недійсне посвідчення.

Як відомо, Державне бюро розслідувань у травні відкрило «справу» проти Порошенка за те, що він задовго до своєї президентської каденції привіз в Україну ці художні твори.

26 травня родина Порошенків мала намір відкрити для публічного ознайомлення цю колекцію. , однак спецназ ДБР силою увірвався в Музеї Гончара і без жодних правових підстав «заарештував» картини. Сьогодні Петро і Марина Порошенко відкрили виставку «заарештованих» картин. Усі полотна у виставковій залі загратовані - як символ свавілля влади.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

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