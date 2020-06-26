ДБР повідомило про підозру у держзраді начальнику Генштабу ЗСУ часів Януковича



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Володимир Замана був керівником Генштабу ЗСУ з лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року

Володимир Замана у період з 2012 по 2014 роки підривав суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України - пресслужба

Колишньому начальнику Генерального штабу ЗСУ часів Януковича Володимиру Заману ще раз повідомили про підозру у державній зраді.

Як повідомила пресслужба Держбюро розслідувань, прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про зміну раніше повідомленої підозри Заману.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні наразі здійснюють слідчі ДБР. Вони встановили, що колишній начальник Генштабу за співучасті з експрезидентом та двома колишніми міністрами оборони України у період з 2012 по 2014 роки підривав суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України, її обороноздатність, а також допомагав це робити Росії.

За версією слідства, підозрюваний проводив так зване реформування Збройних сил, під час якого необґрунтовано скорочували їх чисельність, розформовувались (переформовувались) окремі військові з’єднання, військові частини та підрозділи, навмисно змінювали місця їх дислокації для унеможливлення здійснення своєчасного реагування на загрози воєнного характеру.

Такі дії на території Автономної республіки Крим надалі призвели до анексії півострову, зазначають правоохоронці.

Якщо провину Замана доведуть, йому загрожує від 12 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

До відома, Володимир Замана був керівником Генштабу ЗСУ з лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року. А з 22 лютого до червня 2014 був уповноваженим Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повторно викликало експрезидента Віктора Януковича на 23 червня. За даними ЗМІ, мова мала йти про колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.