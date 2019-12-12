Справа бронежилетів: суд змінив запобіжний захід заступнику генерала Марченка



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Сергій Почтаренко у суді назвав обвинувачення безпідставними

Замість двох місяців на гауптвахті Почтаренку призначили цілодобовий домашній арешт

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід першому заступнику начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка Сергієві Почтаренку.

Про це 11 грудня повідомляє «5 канал».

Замість двох місяців на гауптвахті, які йому присудив Печерський райсуд, Почтаренку призначили цілодобовий домашній арешт.

Прокурори просили залишити чинним попереднє рішення суду, а захист запропонував віддати Почтаренка на поруки. Відповідні заяви подали начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков, ветеран Семен Колейник і волонтер Олексій Мочанов.

Почтаренко у суді заявив, що діяв у межах закону, а обвинувачення назвав безпідставними.

Раніше суд не відпустив Марченка на поруки, але зменшив заставу.

Нагадаємо, на початку листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.

Також голова ДБР Роман Труба анонсував нові підозри начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку.