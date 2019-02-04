Пожежа у ресторані в Рівному: стали відомі подробиці



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На гасіння пожежі з різних сторін рятувальники подали вісім водяних стволів Фото: ГУ ДСНС України у Рівненській області

Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовану будівлю Рівненської обласної станції переливання крові та сусідні житлові будинки

У Рівному рятувальники ліквідували пожежу в неексплуатуючій будівлі колишнього ресторану, не допустивши вибуху вуглекислотних балонів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Рівненській області.

«4 лютого о 00:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в неексплуатуючій будівлі колишнього ресторану на вулиці Степана Бандери. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці встановили, що вогнем повністю охоплене дерев’яне приміщення будівлі», - говориться повідомленні.

Зазначається, що зважаючи на серйозну загрозу перекидання вогню на поруч розташовану будівлю Рівненської обласної станції переливання крові та сусідні житлові будинки, керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів.

На гасіння пожежі з різних сторін рятувальники подали вісім водяних стволів.

«Дуже ускладнювало роботу працівників ДСНС сильне задимлення, тому працювати довелося в апаратах захисту органів дихання та зору. Також через надто високу температуру бійцям ДСНС на початковому етапі гасіння важко було наблизитися до будівлі. Воду доводилося подавати приблизно за сім метрів від палаючої будівлі. Також рятувальникам вдалося запобігти вибуху у приміщенні, винісши з будівлі два вуглекислотних балони», - зазначили у прес-службі.

Повідомляється, що пожежу вдалося локалізувати о 02:15, а повністю ліквідувати о 03:50.

Загиблих та постраждалих не має. Внаслідок пожежі вогнем знищено частину будівлі на площі 350 кв м.

На гасіння пожежі було залучено 8 одиниць спецтехніки ДСНС та 40 чоловік особового складу рятувальників. На місці пожежі також працювала оперативна група Головного управління ДСНС України у Рівненській області.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

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