У Рівному потужна пожежа охопила ресторан



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Кілька екіпажів пожежників намагаються загасити вогонь

У Рівному у ніч проти 4 лютого сталася пожежа у ресторані «Істамбул».

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Рівненській області.

Згідно з повідомленням, 6 екіпажів пожежних машин намагаються загасити охоплений вогнем ресторан.

«Працює 7 одиниць спецтехніки ДСНС та більше 40 рятувальників, відрізок дороги вул. Степана Бандери, де знаходиться ресторан, перекритий», - йдеться у повідомленні.

На цей час відомостей про жертв та постраждалих немає, кажуть рятувальники.

Нагадаємо, в Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах 2 лютого сталася пожежа. Рятувальники отримали інформацію про пожежу об 11:52.

Станом на 14:30 площа пожежі складала 7 тис. м кв. Потім пожежа розповсюдилась на більш ніж 10 тис квадратних метрів площі.

О 23:03 пожежу на площі 10500 кв. м. було локалізовано.