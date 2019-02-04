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    У Рівному потужна пожежа охопила ресторан

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    У Рівному потужна пожежа охопила ресторан

    Кілька екіпажів пожежників намагаються загасити вогонь

    У Рівному у ніч проти 4 лютого сталася пожежа у ресторані «Істамбул».

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Рівненській області.

    Згідно з повідомленням, 6 екіпажів пожежних машин намагаються загасити охоплений вогнем ресторан. 

    «Працює 7 одиниць спецтехніки ДСНС та більше 40 рятувальників, відрізок дороги вул. Степана Бандери, де знаходиться ресторан, перекритий», - йдеться у повідомленні.

    На цей час відомостей про жертв та постраждалих немає, кажуть рятувальники.

    Нагадаємо, в Києві неподалік станції метро «Лісова» на складах 2 лютого сталася пожежа. Рятувальники отримали інформацію про пожежу об 11:52. 

    Станом на 14:30 площа пожежі складала 7 тис. м кв. Потім пожежа розповсюдилась на більш ніж 10 тис квадратних метрів площі

    О 23:03 пожежу на площі 10500 кв. м. було локалізовано.

    пожежа ДСНС дороги ресторан рятувальники Рівне
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