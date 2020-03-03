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    Правозахисники оприлюднили дослідження про порушення прав власності на Донбасі

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    Правозахисники оприлюднили дослідження про порушення прав власності на Донбасі

    У «Главкомі» відбулася презентація дослідження Української Гельсінської спілки з прав людини: «Порушення права власності в умовах збройного конфлікту на сході України та способи захисту»

    Сьогодні, 3 березня, у «Главкомі» відбулася пресконференція на тему: «Порушення права власності в умовах збройного конфлікту на сході України».

    Запрошені гості:

    • Максим Щербатюк, програмний директор Української Гельсінської спілки з прав людини;
    • Наталія Козаренко, координатор мережі громадських приймалень Української Гельсінської спілки з прав людини;
    • Юлія Науменко, юристка Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини.

    У рамках пресконференції відбулася презентація дослідження Української Гельсінської спілки з прав людини: «Порушення права власності в умовах збройного конфлікту на сході України та способи захисту». 

    У зв’язку з численними порушеннями права власності громадян України в районі проведення АТО/ООС, зокрема, пошкодженням, руйнуванням чи знищенням об’єктів нерухомості (будинків, квартир) у результаті вчинення терористичних актів, а також майна, що було в них, зайняття військовослужбовцями збройних сил України майна громадян, використання даного майна під час їх участі в проведенні АТО/ООС за відсутності відповідних рішень про це з боку органів місцевого самоврядування чи військових частин, у постраждалих осіб виникає право на отримання матеріальної компенсації за зруйноване (пошкоджене) та мобілізоване майно.

    Метою вказаного звіту є аналіз наявних механізмів отримання компенсації за зруйноване майно. У звіті проводиться аналіз як наявного адміністративного механізму відновлення права власності згідно з Кодексом цивільного захисту, так і наявної судової практики національних судів у справах щодо отримання компенсації за зруйноване/пошкоджене майно та практики Європейського суду з прав людини в аналогічних міжнародних збройних конфліктах.

    Проведення дослідження та видання цього звіту стало можливим за сприяння Норвезької ради у справах біженців (NRC) у рамках здійснення гуманітарної діяльності за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст цієї публікації жодною мірою не відображає офіційної точки зору Європейського Союзу та Норвезької ради у справах біженців. Європейська Комісія не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в публікації.

    АТО бойовики на Донбасі правозахисники війна права людини Операція Об’єднаних сил майно
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