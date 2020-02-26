Киянам пояснили, що при перейменуванні вулиць документи міняти не обов’язково



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Зміни у документи можна зробити з власної ініціативи, - чиновник

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» не встановлює пакет документів, що подається для державної реєстрації змін у випадку перейменування вулиць, – Тацій

У Департаменті містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації нагадали, що змінювати документи при перейменуванні вулиць не обов’язково. Про це повідомляє пресслужба міської влади.

Зазначається, що зміна відомостей про місцезнаходження юридичної особи підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». «Однак Закон не встановлює пакет документів, що подається для державної реєстрації змін у випадку перейменування вулиць. Ніяких офіційних роз'яснень з боку Державної реєстраційної служби України з цього питання немає. Тобто, на законодавчому рівні обов’язковості даної процедури не визначено», - написав заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, начальник управління адміністративних послуг Юрій Тацій.



Чиновник наголосив, що зміни у документи можна зробити з власної ініціативи. Так, прописку у паспорті змінювати не обов’язково, однак за бажанням перереєстрацію можна зробити під час зміни фотографії чи прізвища.



«Наявні документи про право власності на нерухоме майно змінювати також не обов'язково. Це такі документи, як свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір міни чи дарування тощо. Власник майна, звісно, може внести зміни в документи на майно (змінити адресу) з власної ініціативи при здійсненні якоїсь нотаріальні дії зі своїм майном - продаж, дарування, успадкування. Довідку про зміну назви вулиці можна отримати у Департаменті архітектури та містобудування КМДА», - додав Тацій.



Посадовець відзначив, що юридичні особи мають керуватися Законом України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців».