Нардеп Дубінський продає на аукціоні автівки, які нещодавно переписав на маму



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Схоже, Олександр Дубінський готується до декларувань Фото: thebabel.net

Ще у жовтні минулого року Дубінський володів 11 автомобілями, сім з яких — Mercedes-Benz. Наприкінці грудня 2019 року нардеп почав переписувати майно на дружину і матір

Народний депутат України від «Слуги народу» Олександр Дубінський перед новорічними святами переписав частину квартир і автомобілів на матір Аллу Березовську і дружину Лесю Цибко. Вже 8 лютого він оголосив аукціон на ці автівки.

Про це повідомляє проєкт Центру протидії корупції Pep.org.ua з посиланням на інформацію з реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру транспортних засобів.

Ще у жовтні минулого року Дубінський володів 11 автомобілями, 7 з яких — Mercedes-Benz. Наприкінці грудня 2019 року нардеп почав переписувати майно на дружину і матір.

Зокрема, 27 грудня 2019 року він переписав на матір чотири Mercedes-Benz, Volkswagen та Honda. Наступного ж дня він подарував матері ще одну Mercedes-Benz, яка стала 11 машиною в автопарку Алли Березовської.

На дружину Дубінський переписав один зі своїх автомобілів Mercedes-Benz 2009 року випуску.

Вже на початку лютого Дубінський оголосив про продаж 3 «мерседесів», переписаних на матір у грудні, та двох BMW, що належали їй раніше.

«Схоже, Дубінський готується до декларувань. Перед продажем він переписав автівки на маму, яка не зобов’язана декларуватися. Відповідно, якщо вона подарує йому кошти чи майно, Дубінському не потрібно буде пояснювати походження коштів на подарунки від мами-пенсіонерки», — коментує юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

У той час, як Дубінський поповнював автопарк мами, вона також його не обділила, подарувавши йому два Mercedes-Benz та Toyota Land Cruiser. Раніше журналісти фіксували, що сам депутат користується цією ж Toyota.

А вже на початку року Дубінський придбав позашляховик Cadillac Escalade 2010 року випуску за 1 млн 150 тисяч грн. Наразі нардеп з групи олігарха Ігоря Коломойського Дубінський володіє 5 автівками.

Окрім автівок, Дубінський переписав на маму квартиру в ЖК «Французький квартал» (ціни подібних квартир у цьому ЖК — від 3 млн грн), двокімнатну квартиру у новобудові на проспекті академіка Глушкова (вартість схожих квартир — 1,65 млн грн) та квартиру на вулиці Набережно-Хрещатицькій (за словами Дубінського, її вартість 2014 року склала 100 тисяч доларів). Він також подарував їй частку квартири на вулиці Семенівській.

Нагадаємо, що 3 січня депутат повідомив, що продав одну зі своїх найдешевших автівок — Subaru Impreza WRX STI 2002 року випуску за 161 тисячу грн. Він також публічно заявив як на власній сторінці у Facebook, так і на своїй сторінці депутата, що віддає ці гроші на лікування хворих дітей.