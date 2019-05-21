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    Правозахисний рух «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримських татар

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    <p>В &laquo;Меморіалі&raquo; заявили, що вважають безпідставним оголошення Хізб ут-Тахрір терористичною організацією</p> - Правозахисний рух «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримських татар

    В «Меморіалі» заявили, що вважають безпідставним оголошення Хізб ут-Тахрір терористичною організацією

    «Меморіал» вимагає негайного звільнення учасників Хізб ут-Тахрір та припинення їх кримінального переслідування

    Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями кримських татар, які були затримані окупантами в Криму в кінці березня за звинуваченням в участі в ісламській організації Хізб ут-Тахрір.

    Про це 21 травня повідомляє Радіо Свобода.

    В «Меморіалі» заявили, що вважають безпідставним оголошення Хізб ут-Тахрір терористичною організацією, зазначивши, що Росія – єдина держава в світі, яка визнала її такою.

    «Ні в одній з відомих нам кримінальних справ, в рамках яких за гратами опинилися вже понад 250 мусульман, немає ознак не тільки тероризму, а й підготовки або хоча б обговорення терактів і застосування зброї», – говориться у повідомленні центру.

    «Меморіал» вимагає негайного звільнення учасників Хізб ут-Тахрір та припинення їх кримінального переслідування.

    Як відомо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

    27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.

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