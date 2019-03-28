Суд окупантів заарештував 20 кримськотатарських активістів



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Обшуки в анексованому Криму та у РФ у справі Хізб ут-Тахрір Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Усіх затриманих взяли під варту до 15 травня

Усім кримськотатарським активістам, затриманим вчорашніх обшуків в анексованому Криму та у РФ у справі Хізб ут-Тахрір, винесли запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 травня.

Про це повідомляє правозахисна спільнота «Крымский Процесс».

Повідомляється, що 27 і 28 березня, Київський районний суд Сімферополя в закритому режимі обрав запобіжний захід всім 23-м затриманим активістам.

Всі судові засідання проходили в закритому режимі.

Рішення суду по всім фігурантам були ідентичні: обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 15 травня 2019 року.

Зазначається, що багато з арештованих є активістами правозахисного руху «Кримська солідарність».

Як відомо, у Сімферополі біля будівлі підконтрольного Росії Київського районного суду люди, які прийшли підтримати затриманих раніше кримськотатарських активістів, 28 березня організували флешмоб.

Нагадаємо, в окупованому Криму співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії уранці 27 березня проводили обшуки у щонайменше 25 будинках кримських татар у рамках кримінальних справ проти жителів Криму, підозрюваних в участі в діяльності забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Обшуки проходили у селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

Більшість громадських активістів, будинки яких у Сімферополі обшукують російські силовики, відвідували українських політв'язнів Кремля та їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону.

За останніми даними, ФСБ РФ в Криму затримала вже щонайменше 20 осіб.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із масовими незаконними обшуками помешкань та затриманнями кримських татар.