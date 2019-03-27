ФСБ влаштувала наймасовішу облаву в будинках кримських татар



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Окупанти зранку 27 березня проводять обшуки в будинках кримських татар на захопленому півострові

Під час обшуків у будинках кримських татар в анексованому Криму затримати кількох людей

Вранці в середу, 27 березня, в Сімферополі та Білогірському районі в окупованому Криму російські силовики проводять обшуки в будинках, як мінімум, 25-ти кримськотатарських сімей. Раніше повідомлялося про 20 таких обшуків.

Про це повідомляє ATR.

Як повідомляють у соцмережах, обшуки проводяться, зокрема, в будинках активістів «Кримської солідарності» й у цивільних захисників. Російські силовики в декількох мікрорайонах і селах Сімферополя перекрили вулиці.

Фархада Базарова і Ризу Іззетова відвезли до відділу Федеральної служби безпеки України у Сімферополі. Крім того, двох людей, які прийшли підтримати, затримали біля будинку Рустема Шейхалієва.

За інформацією журналіста Антона Наумлюка, у ролі свідків під час обшуків використовуються 60 студентів, яких вчора набрали в автотранспортному технікумі.

За інформацією проекту Крим. Реалії, в мікрорайоні Кам'янка квартал, де проходить обшук, перекритий Росгвардією, місцевих жителів не пропускають додому.

На сторінці «Кримської солідарності» в Facebook наводиться список осіб, у будинках яких проводяться обшуки. І він постійно оновлюється.

Як відомо, після анексії у Криму окупаційна «влада» практикують масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».